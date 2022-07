Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Kurseinbußen

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 26.07.2022 12:22:00 Uhr um 1,3 Prozent auf 8,24 EUR ab. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 8,18 EUR ein. Bei 8,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 3.031.236 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 14,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 43,68 Prozent zulegen. Bei 7,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 13,15 EUR an.

Am 27.04.2022 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 7.328,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 7.222,00 EUR umsetzen können.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 25.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

