Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank behauptet sich am Nachmittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Deutsche Bank-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 14,70 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 14,70 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 14,81 EUR zu. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,61 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 14,77 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.236.487 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Am 25.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,44 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,665 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,16 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 24.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,43 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 17,23 Mrd. EUR gegenüber 14,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

