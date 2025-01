Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zieht am Mittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 19,37 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 19,37 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 19,41 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.865.339 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 19,41 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 0,21 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,52 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 40,52 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,13 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 20,50 EUR.

Am 23.10.2024 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,50 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,24 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,59 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 30.01.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2026 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,42 EUR je Aktie aus.

