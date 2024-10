Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochvormittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 210,90 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 210,90 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 211,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 211,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.614 Deutsche Börse-Aktien.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 212,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,95 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 152,60 EUR fiel das Papier am 20.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 38,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,06 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Börse 3,80 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 212,78 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 15.10.2025 dürfte Deutsche Börse die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 10,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

