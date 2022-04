Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagvormittag fester

Um 09:22 Uhr stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 164,25 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 164,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 163,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.637 Deutsche Börse-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.03.2022 bei 166,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 1,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 132,65 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 19,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 167,43 EUR.

Am 25.04.2022 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Deutsche Börse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,51 EUR je Aktie gewesen. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 814,00 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 934,80 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 25.04.2022 gerechnet. Experten kalkulieren am 15.02.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2022-Bilanz von Deutsche Börse.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 8,02 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com