Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse stabilisiert sich am Donnerstagvormittag

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Deutsche Börse-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 203,80 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie bewegte sich um 09:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 203,80 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 204,10 EUR aus. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 203,00 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 203,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.160 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 04.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 204,90 EUR an. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 0,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.10.2023 bei 152,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,12 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,05 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 210,33 EUR an.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Börse am 22.10.2024 vorlegen. Am 15.10.2025 wird Deutsche Börse schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 10,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

