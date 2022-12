Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 175,35 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 174,50 EUR. Bei 178,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 101.948 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,00 EUR) erklomm das Papier am 01.12.2022. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 2,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 135,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,12 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 189,72 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 19.10.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.090,20 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 837,90 EUR umgesetzt worden waren.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q4 2022 wird am 08.02.2023 erwartet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 07.02.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 8,04 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

Redaktion finanzen.net

