Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag kaum bewegt

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Börse-Aktie um 06.06.2022 12:22:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 155,45 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Börse-Aktie sogar auf 155,95 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 154,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 155,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 41.144 Stück.

Bei 169,95 EUR erreichte der Titel am 26.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 8,53 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.06.2021 (132,80 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 173,52 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse gewährte am 25.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.187,60 EUR im Vergleich zu 855,10 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2022 terminiert. Experten kalkulieren am 26.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Deutsche Börse.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2023 8,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

