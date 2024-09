Notierung im Blick

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zieht am Nachmittag an

06.09.24 16:09 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 206,20 EUR.

Das Papier von Deutsche Börse legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 206,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 206,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 203,00 EUR. Bisher wurden heute 165.893 Deutsche Börse-Aktien gehandelt. Am 06.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 206,40 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 0,10 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 152,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 25,99 Prozent wieder erreichen. Für Deutsche Börse-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,05 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 210,33 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert. Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 22.10.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 15.10.2025. In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 5 Jahren abgeworfen Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels leichter Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com