Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagvormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Deutsche Börse befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 202,90 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 202,90 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 202,90 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 203,00 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 2.610 Aktien.

Am 04.09.2024 markierte das Papier bei 204,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 0,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.10.2023 bei 152,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 24,79 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,05 EUR, nach 3,80 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 210,33 EUR.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Deutsche Börse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,16 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 22.10.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

