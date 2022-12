Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Die Deutsche Börse-Aktie bewegte sich um 12:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 174,70 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 175,50 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 174,20 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 174,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 42.728 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.12.2022 bei 180,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 2,94 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 135,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,65 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 189,72 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 19.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,74 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 1.090,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 837,90 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Deutsche Börse am 08.02.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Börse-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 07.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 8,05 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Börse