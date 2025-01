Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Mittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 220,90 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 220,90 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 221,60 EUR zu. Mit einem Wert von 220,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 71.728 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.12.2024 bei 225,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 175,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.05.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 20,37 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 3,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,05 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 219,11 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Deutsche Börse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,16 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 05.02.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 10,52 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

