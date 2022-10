Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verbilligt sich am Freitagmittag

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 169,80 EUR abwärts. Bei 169,00 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 170,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 50.677 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.08.2022 markierte das Papier bei 175,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 180,52 EUR an.

Am 26.07.2022 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,98 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 1.017,80 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 881,70 EUR umgesetzt.

Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Deutsche Börse.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,90 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

September 2022: Die Expertenmeinungen zur Deutsche Börse-Aktie

Erste Schätzungen: Deutsche Börse stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Deutsche Börse-Aktie schwächer: Heike Eckert bleibt weitere fünf Jahre im Vorstand

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com