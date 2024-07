Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag kaum verändert

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 187,15 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Deutsche Börse-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 187,15 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 188,30 EUR aus. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 186,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 187,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 95.726 Deutsche Börse-Aktien.

Am 28.06.2024 markierte das Papier bei 194,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 4,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 152,60 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 18,46 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Börse-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,97 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 205,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 17.02.2020. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 24.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Deutsche Börse rechnen Experten am 29.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,20 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

