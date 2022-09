Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit Abschlägen

Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 167,95 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 167,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 168,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 50.659 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 175,90 EUR erreichte der Titel am 09.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 135,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 177,10 EUR.

Am 26.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,98 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,79 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 1.017,80 EUR gegenüber 881,70 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 19.10.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 30.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Deutsche Börse.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 7,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

