Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 212,40 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 212,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 212,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 209,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 82.889 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 markierte das Papier bei 212,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 152,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 39,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,06 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 213,00 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 15.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 10,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

