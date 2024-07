Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag kaum verändert

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Deutsche Börse-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 186,50 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 186,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 187,10 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 186,50 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 187,10 EUR. Bisher wurden heute 3.236 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.06.2024 auf bis zu 194,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.10.2023 (152,60 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 18,18 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Börse-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,97 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 205,13 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Börse am 24.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 29.07.2025 werfen.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,20 EUR je Aktie.

