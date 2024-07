Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Mittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 187,70 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 187,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 188,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 187,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.880 Deutsche Börse-Aktien.

Am 28.06.2024 markierte das Papier bei 194,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 3,81 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 152,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 18,70 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,98 EUR, nach 3,80 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 203,89 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Am 17.02.2020 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,16 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht. Deutsche Börse dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,20 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

