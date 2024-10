Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 211,90 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 211,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 212,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 210,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 102.096 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 212,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 0,47 Prozent Luft nach oben. Am 20.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 152,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 214,67 EUR angegeben.

Am 17.02.2020 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 855,30 Mio. EUR gegenüber 855,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 22.10.2024 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 15.10.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2024 10,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt letztendlich

Schwacher Handel: DAX zeigt sich am Mittag leichter

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt mittags ab