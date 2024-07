Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

So entwickelt sich Deutsche Börse

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 191,25 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 191,25 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 191,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 189,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 113.931 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 28.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 194,85 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Bei 152,60 EUR fiel das Papier am 20.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,98 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Börse-Aktionäre 3,80 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 204,44 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 29.07.2025.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,21 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

