Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteuert sich am Montagmittag

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 171,10 EUR. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 171,50 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 169,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 55.379 Deutsche Börse-Aktien.

Am 09.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 175,90 EUR an. Gewinne von 2,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (135,80 EUR). Mit Abgaben von 25,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 177,10 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 26.07.2022. Das EPS wurde auf 1,98 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,79 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.017,80 EUR gegenüber 881,70 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 19.10.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Deutsche Börse rechnen Experten am 30.10.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2022 7,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

