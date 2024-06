Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tritt am Vormittag auf der Stelle

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Börse-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 186,00 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 186,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 186,00 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 185,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 185,75 EUR. Zuletzt wechselten 3.614 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 194,55 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 4,39 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,60 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 17,96 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,96 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 203,00 EUR an.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Am 24.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Deutsche Börse veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Deutsche Börse rechnen Experten am 29.07.2025.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,17 EUR je Aktie.

