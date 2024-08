Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse schiebt sich am Nachmittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Deutsche Börse konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 185,50 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 185,50 EUR. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 186,30 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 185,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48.485 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.06.2024 bei 194,85 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 4,80 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 152,60 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 21,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Deutsche Börse-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,04 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 205,33 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 10,45 EUR je Aktie aus.

