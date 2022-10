Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 162,25 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 160,10 EUR. Bei 163,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 233.940 Deutsche Börse-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.08.2022 auf bis zu 175,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 135,80 EUR am 08.03.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 19,48 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 183,18 EUR.

Deutsche Börse gewährte am 26.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,79 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 1.017,80 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 881,70 EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.10.2022 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 30.10.2023.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 7,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

