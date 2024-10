Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zieht am Mittag an

Blick auf Deutsche Börse-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 212,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 11:47 Uhr 0,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Börse-Aktie sogar auf 213,70 EUR. Mit einem Wert von 212,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.289 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 213,70 EUR erreichte der Titel am 14.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 152,60 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 39,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,06 EUR, nach 3,80 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 214,67 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Am 17.02.2020 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 22.10.2024 erwartet. Deutsche Börse dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 10,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

