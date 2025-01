Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Deutsche Börse

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 229,10 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 229,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 229,30 EUR. Bei 229,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 32.769 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 229,40 EUR an. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 0,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 175,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,22 Prozent.

Für Deutsche Börse-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,06 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 223,78 EUR.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2024 10,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

