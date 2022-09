Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 172,75 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 172,75 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 172,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 98.781 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 09.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 175,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 1,79 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 135,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 27,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 178,35 EUR.

Am 26.07.2022 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. In Sachen EPS wurden 1,98 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,79 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 1.017,80 EUR gegenüber 881,70 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.10.2022 erfolgen. Am 30.10.2023 wird Deutsche Börse schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 7,84 EUR je Aktie aus.

