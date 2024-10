Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Dienstagmittag ins Plus

So bewegt sich Deutsche Börse

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 216,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 11:46 Uhr 0,8 Prozent. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 217,40 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 215,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 49.810 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 217,40 EUR erreichte der Titel am 15.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 0,65 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 152,60 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 29,35 Prozent Luft nach unten.

Deutsche Börse-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,05 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 214,67 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 855,30 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 855,30 Mio. EUR.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2024 veröffentlicht.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,47 EUR je Aktie.

