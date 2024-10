Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Dienstagnachmittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von Deutsche Börse legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 215,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 217,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 215,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 93.555 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 217,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 1,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 152,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 29,09 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 3,80 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,05 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 214,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. In Sachen EPS wurden 1,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,47 EUR je Aktie belaufen.

