Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagmittag mit angezogener Handbremse

Mit einem Wert von 168,95 EUR bewegte sich die Deutsche Börse-Aktie um 12:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 169,10 EUR. Bei 167,25 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 167,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.413 Deutsche Börse-Aktien.

Am 01.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,00 EUR. 6,14 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 135,80 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 24,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 188,22 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 19.10.2022 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,74 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 1.090,20 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 30,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 837,90 EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 07.02.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 8,07 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

