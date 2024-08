Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Deutsche Börse im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 192,10 EUR ab.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 192,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 191,90 EUR. Mit einem Wert von 192,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.080 Deutsche Börse-Aktien.

Am 28.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 194,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 1,41 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 152,60 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 25,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,04 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 205,33 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,16 EUR im Vorjahresvergleich. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 22.10.2024 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Deutsche Börse rechnen Experten am 15.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 10,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

