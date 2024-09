Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Bei der Deutsche Börse-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 208,70 EUR.

Mit einem Wert von 208,70 EUR bewegte sich die Deutsche Börse-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 209,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 208,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 209,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 54.665 Deutsche Börse-Aktien.

Bei 210,00 EUR erreichte der Titel am 10.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 0,62 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.10.2023 bei 152,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,05 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 210,33 EUR aus.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Deutsche Börse wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 22.10.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 15.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,48 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

