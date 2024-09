Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Vormittag stärker

So entwickelt sich Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 208,90 EUR.

Das Papier von Deutsche Börse konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 208,90 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 208,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 208,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 44.783 Deutsche Börse-Aktien.

Am 10.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 210,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 0,53 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 152,60 EUR am 20.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 3,80 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,05 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 210,33 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Am 17.02.2020 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 855,30 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umsetzen können.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q3 2024 wird am 22.10.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,48 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

