Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 217,30 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 217,30 EUR zu. In der Spitze legte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 217,30 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 215,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.778 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 217,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 0,05 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.10.2023 (152,60 EUR). Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 29,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,05 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 214,67 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 10,48 EUR je Aktie aus.

