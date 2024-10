Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verzeichnet am Donnerstagvormittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 215,80 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 09:04 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 215,80 EUR an der Tafel. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 215,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Börse-Aktie bei 215,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 215,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.622 Deutsche Börse-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2024 bei 217,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,74 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.10.2023 bei 152,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 29,29 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,05 EUR, nach 3,80 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 214,67 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das EPS belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,48 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

