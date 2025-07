Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Freitagnachmittag tiefer

So entwickelt sich Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 271,30 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 271,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 270,60 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 271,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 111.629 Deutsche Börse-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2024 (176,30 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 35,02 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,27 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 263,11 EUR.

Am 17.02.2020 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie verdient. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

