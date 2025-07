Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Deutsche Börse-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 272,00 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 272,00 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 272,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 271,20 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 271,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.345 Deutsche Börse-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (294,30 EUR) erklomm das Papier am 05.05.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2024 bei 176,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 54,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,27 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Börse-Aktionäre 4,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 263,11 EUR.

Am 17.02.2020 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Deutsche Börse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,16 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 855,30 Mio. EUR gelegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,32 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

