Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 224,70 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 224,70 EUR. Bei 225,70 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 223,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 96.860 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 294,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 23,65 Prozent niedriger. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 206,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,21 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 268,38 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 855,30 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 855,30 Mio. EUR.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

