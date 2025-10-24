Kroatien kehrt zur Wehrpflicht zurück

ZAGREB (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund des russischen Kriegs gegen die Ukraine führt Kroatien die seit 17 Jahren ausgesetzte Wehrpflicht wieder ein. Das Parlament in Zagreb billigte eine entsprechende Gesetzesänderung mit großer Mehrheit. Demnach sind volljährige und ärztlich für tauglich befundene Männer bis zum Alter von 29 Jahren von Januar 2026 an - mit einigen Ausnahmen - verpflichtet, eine zweimonatige Grundausbildung zu absolvieren.

Verteidigungsminister Ivan Anusic begründete die Wiedereinführung der Wehrpflicht unter anderem mit einer Anpassung an "europäische Trends" und mit "der veränderten Sicherheitslage", ohne den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu erwähnen. Jedoch hatte sein Ressort die Bemühungen darum seit Ausbruch dieses Kriegs verstärkt. Kroatien wolle mit mehr Soldaten auch besser für "die zunehmenden Naturkatastrophen" und sonstigen Krisen gerüstet sein, hieß es aus dem Verteidigungsministerium

Verweigern ist möglich

Aus Glaubens- oder Gewissensgründen kann der Dienst verweigert werden, die Betroffenen müssen stattdessen Zivildienst leisten. Ausgenommen von der Wehrpflicht sind Priester, Mönche und Männer mit doppelter Staatsbürgerschaft, die in einem anderen Land einer Wehrpflicht nachkommen. Frauen steht der Militärdienst auf freiwilliger Basis offen. Medienberichten zufolge hofft Kroatiens Armee, jährlich 4.000 Rekruten ausbilden zu können

Während der militärischen Ausbildung bekommen die Rekruten einen Lohn von 1.100 Euro netto im Monat. Sie sollen später auch bei der Anstellung im staatlichen Dienst bevorzugt werden. Wer sich der Wehrpflicht unerlaubt entzieht, muss mit einem Bußgeld von 250 bis 1.320 Euro rechnen.

Kroatien ist seit 2009 Mitglied der Nato und hat die allgemeine Wehrpflicht 2008 suspendiert. Laut Verfassung hat jeder Kroate formal die Pflicht, sein Land zu verteidigen./kl/DP/nas