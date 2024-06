Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse macht am Dienstagmittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 189,25 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 189,25 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 189,35 EUR. Bei 187,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 35.674 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 194,55 EUR erreichte der Titel am 29.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 2,80 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.10.2023 auf bis zu 152,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 19,37 Prozent Luft nach unten.

Deutsche Börse-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,96 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,25 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert. Schätzungsweise am 29.07.2025 dürfte Deutsche Börse die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2024 10,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

