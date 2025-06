Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Deutsche Börse im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 269,70 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 269,70 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 269,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 270,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.068 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 05.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,12 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 176,30 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 4,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,27 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 263,11 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Deutsche Börse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,16 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR im Vergleich zu 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,32 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

Redaktion finanzen.net

