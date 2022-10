Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 163,20 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 162,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 163,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 124.962 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 09.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 175,90 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 7,22 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 135,80 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Abschläge von 20,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 183,18 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,98 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,79 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.017,80 EUR, während im Vorjahreszeitraum 881,70 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 15.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 30.10.2023 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,95 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Ausblick: Deutsche Börse verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

September 2022: Die Expertenmeinungen zur Deutsche Börse-Aktie

Nach Porsche-IPO: PwC erwartet in Deutschland 2022 keinen Börsengang mehr

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com