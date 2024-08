Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 195,55 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 195,55 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Börse-Aktie sogar auf 196,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 195,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.296 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.08.2024 bei 196,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 152,60 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 28,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,04 EUR, nach 3,80 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 205,33 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 17.02.2020. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 15.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,45 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

