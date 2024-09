Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Freitagnachmittag ins Plus

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 207,50 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 15:50 Uhr 1,2 Prozent. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 209,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 205,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 353.990 Deutsche Börse-Aktien.

Am 10.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 210,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.10.2023 bei 152,60 EUR. Abschläge von 26,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,05 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 212,78 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 22.10.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 15.10.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,51 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

