Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit Einbußen

Die Deutsche Börse-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 164,20 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 163,40 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 163,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.726 Deutsche Börse-Aktien.

Am 01.12.2022 markierte das Papier bei 180,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 8,78 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 135,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 20,91 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 186,72 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 19.10.2022 vor. Das EPS belief sich auf 2,15 EUR gegenüber 1,74 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1.090,20 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 837,90 EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 07.02.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,07 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

