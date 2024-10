Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagnachmittag verlustreich

Deutsche Börse im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 216,90 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Deutsche Börse-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 216,90 EUR ab. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 215,10 EUR. Bei 215,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 65.201 Deutsche Börse-Aktien.

Bei 218,70 EUR erreichte der Titel am 17.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,83 Prozent hinzugewinnen. Bei 153,05 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,44 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 3,80 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,05 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 214,67 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 855,30 Mio. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Deutsche Börse am 05.02.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,48 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

