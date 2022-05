Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Die Aktie legte um 24.05.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 165,65 EUR zu. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 166,75 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 162,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 264.418 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 169,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.04.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 2,53 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 132,65 EUR am 04.06.2021. Mit einem Abschlag von mindestens 24,88 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 173,52 EUR aus.

Am 25.04.2022 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,81 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 1.187,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 38,88 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Deutsche Börse am 26.07.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Börse-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 26.07.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,27 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

