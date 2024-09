Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 208,10 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 208,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Börse-Aktie bei 206,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 211,40 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 164.819 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2024 auf bis zu 211,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 152,60 EUR am 20.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,05 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 212,78 EUR an.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR im Vergleich zu 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Börse am 22.10.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 15.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 10,51 EUR je Aktie aus.

