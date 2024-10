Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagnachmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 216,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 216,90 EUR zu. In der Spitze legte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 217,30 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 213,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 85.644 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (218,70 EUR) erklomm das Papier am 17.10.2024. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 0,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 153,05 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 41,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Deutsche Börse seine Aktionäre 2023 mit 3,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,05 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 214,67 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 05.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Deutsche Börse veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,49 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Börse Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Verluste

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Rot