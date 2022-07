Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag fester

Die Aktie legte um 26.07.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 161,95 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 163,60 EUR. Bei 161,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 178.051 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2022 bei 169,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 4,71 Prozent Luft nach oben. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 135,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,26 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 172,93 EUR an.

Am 25.04.2022 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,81 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.061,60 EUR, während im Vorjahreszeitraum 855,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 19.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 30.10.2023 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 7,67 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Erste Schätzungen: Deutsche Börse stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Deutsche Börse: Bestand von Xetra-Gold gestiegen

Deutsche Börse-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com